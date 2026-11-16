50 yıllık susuzluk bitti

İZMIR'IN Aliağa ilçesine bağlı Eski Karaköy'de, yaklaşık 50 yıldır yaşanan su sorununun giderilmesi amacıyla yürütülen sondaj çalışmalarında 280 metre derinlikte doğal kaynak suyuna ulaşıldı. Gelişme, köyün yeniden canlandırılması ve tarihî mirasının korunması için çalışan Aliağa Eski Karaköy Derneği(ALESKA) ile bölge sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski Karaköy Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Seçkin Büyümen Biltekin, bulunan su kaynağının köyün yeniden canlandırılması açısından tarihi bir dönemeç olduğunu belirtti.