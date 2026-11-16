‘Beton Reyhan’a şarkılı teşekkür

İZMİR'İN Buca ilçesinde İsmet Yorgancılar Ortaokulu ile aynı binada eğitim veren 80. Yıl Betontaş İlkokulunda eylül ayında göreve başlayan 48 yaşındaki Reyhan Bolat, kısa sürede öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin takdirini topladı. Okul giriş çıkışlarını titizlikle kontrol eden, izinsiz kişilerin içeri girmesine izin vermeyen Bolat, öğrencileri hem koruyup kollaması hem de disiplinli yaklaşımıyla tanındı. Veliler, "Beton Reyhan" için yazdıkları şarkıya okulda görev yaptığı sırada çektikleri görüntüleri ekleyerek klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan çalışma büyük ilgi gördü. Hazırlanan şarkı ve klip karşısında çok mutlu olduğunu belirten Bolat, "Kısa sürede onların kalbini kazanmak çok güzel. İşimi çok seviyorum. Çocukların yanında olmak ve onlara güven vermek beni mutlu ediyor" dedi.