Dayı ile yeğen 41 yıl sonra Şaşal’da buluştu

İZMİRLİLERİN hafızasında derin izler bırakan 94 yıllık Cumhuriyet markası Şaşal Su Fabrikası, nesilden nesile uzanan bir hikâyeye de sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa tarafından işletilen Menderes Şaşal Köyü'ndeki fabrikada 41 yıl öncesine kadar çalışan Saffet Erçetin ile bugün dolum operatörü olarak görev yapan yeğeni Hasan Ergenekon buluştu.1980-1985 yılları arasında fabrikada çalışan ve buradan emekli olan Erçetin, uzun yıllar sonra yeniden ziyaret ettiği fabrikayı yeğeniyle birlikte gezdi. Üretim bandında çalışan Ergenekon, dayısına fabrikadaki yenilikleri gösterirken iki isim geçmişe dair anılarını da paylaştı.

'ÇOCUKLUK ANILARIM'

Şaşal Su Fabrikası'nda dolum operatörü olarak çalışan Hasan Ergenekon, çocukluğundan bu yana markayla güçlü bir bağı olduğunu belirterek, "Ben Cumaovalıyım, Menderesliyim. Onlar hep bana Şaşal Su Fabrikası'nda çalıştıkları dönemle ilgili hikâyelerini anlatırlardı. Ben de hep özenirdim kendilerine. Dayımın tavsiyesi üzerine işe başvurdum. Bu şekilde Şaşal Su'da çalışmak nasip oldu, çok mutluyum. Bizim çocukluğumuzda babamlarla, amcamlarla kahveye gittiğimizde direkt ismiyle Şaşal Su istenirdi. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Çocukluğum ve gençliğim Şaşal Su ile geçti. Şimdi bu markayı İzmir'le buluşturmaktan çok mutluyum" dedi.