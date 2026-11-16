İzmir Büyükşehir’den yanan cemevine destek

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıkan yangında hasar gören Karşıyaka'daki Eskişehirliler Kültür Merkezi ve Cemevi'nde onarım çalışmalarını başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında cem salonu tamamen yandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, öncelikle yangın enkazını temizledi. Çalışma kapsamında cemevinin elektrik tesisatından tavanına, zemin kaplamalarından iç donanım ve iklimlendirme sistemlerine kadar zarar gören tüm bölümleri yenilenecek. Eskişehirliler Kültür Merkezi ve Cemevi sorumlusu Eren Özdamar, onarım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ve cemevinin yeniden ibadete açılmasının beklendiğini ifade etti.