İzmir’de 17 Kasım Salı elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İzmir genelinde kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve saat aralıkları şu şekilde açıklandı:
BAYRAKLI
03.00 - 03.20: Adalet (1600, 1600/1, 1600/2, 1600/3. sokaklar, Haydar Aliyev Caddesi, Manas Bulvarı, Ozan Abay Caddesi, Salhane Metro İstasyonu Yaya Yolu), Mansuroğlu (288, 292, 293/1, 295/2. sokaklar, Manas Bulvarı), Bayraklı (Mahallenin tamamı).
09.00 - 17.00: Emek (7065, 7226–7299 arası sokaklar ve Barış Caddesi), Soğukkuyu (1846, 7274, 7290. sokaklar ve Barış Caddesi), Yamanlar (7302, 7304, 7305, 7306. sokaklar ve Barış Caddesi).
10.00 - 16.00: Osmangazi (583–597 arası sokaklar, İbrahim Ethem Caddesi, İbrahim Galip Caddesi, Osmangazi Caddesi).
BERGAMA
09.00 - 17.00: Ahmetbeyler, Avunduruk, Çitköy, Gökçeyurt, Hamzalısüleymaniye, Kaleardı, Mahmudiye, Üçtepe, Yukarıkırıklar, Avunduk, Balaban ve Maruflar.
09.30 - 17.30: Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri).
BORNOVA
00.00 - 06.00: Erzene (Ankara Caddesi), Evka 3 (Mahallenin tamamı).
03.00 - 03.20: Barbaros, Birlik, Çınar, Gazi Osman Paşa, Işıklar, Karacaoğlan, Kazımdirik, Koşukavak, Rafet Paşa, Tuna, Yeşilova ve Yıldırım Beyazıt.
06.00 - 06.15: Erzene (113–124/1 arası sokaklar, Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Ali Yücel Caddesi, İstanbul Caddesi ve Park İçi Yolu), Evka 3 (113. Sokak).
BUCA
09.00 - 14.30: 29 Ekim (2202–2246 arası sokaklar ve Atatürk Caddesi).
09.00 - 16.00: Atatürk (201–202/60 arası sokaklar, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve Metin Göktepe Sokak), Kuruçeşme (201/1–203/52 arası sokaklar, Metin Göktepe Caddesi, Hacı Bektaş Veli Sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi), Yıldız (206/44–206/62 arası sokaklar ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi).
09.00 - 17.00: Belenbaşı (3002/1–3017 arası sokaklar, Belen Caddesi, Goca Yörük Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Karatekeli Caddesi), Kırklar (Karatekeli Caddesi).
ÇEŞME
09.00 - 17.00: Germiyan (Mahallenin tamamı).
10.00 - 17.30: Reisdere (6001, 6004, 6154, 6156, 6157, 6157/2. sokaklar), Yalı (6001, 6157/2, 6157/4, 6157/5, 6157/6. sokaklar).
DİKİLİ
09.00 - 13.00: İslamlar (Çömlekçi Sokak, İslamlar 1–8. sokaklar, İslamlar Atatürk Caddesi, İslamlar Cumhuriyet Caddesi ve İslamlar Köyü İç Yolu), Kabakum (Çömlekçi Sokak ve Özbek Sokak).
13.30 - 18.00: Cumhuriyet (Türkeli Sokak), Kızılçukur (Kızılçukur 1–8. sokaklar, Kızılçukur Atatürk Caddesi, Kızılçukur Cumhuriyet Caddesi, Kızılçukur Köyü İç Yolu ve Kızılçukur Vatan Caddesi).
KARABURUN
09.00 - 17.00: Mordoğan (154–527 arası sokaklar; Barbaros, Dereboyu, Fatih, Fevzi Çakmak, İnönü, İzmir, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Yalı caddeleri; Çatalkaya, Çileklidere, İntur, Körfez ve Ortadoğulular küme evleri ile Mordoğan Yat Limanı).
KARŞIYAKA
10.00 - 16.00: Aksoy (1750, 1780. sokaklar, Halim Erker Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak ve Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu).
11.00 - 13.00: Atakent (Aşık Veysel Sokak), Bostanlı (6345, 6347, 6352, 6352/1, 6353, 6355. sokaklar, Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi), Yalı (Nazan Öncel Caddesi).
KINIK
11.00 - 14.00: Poyracık (Aşağı Kırcalar Küme Evleri).
KİRAZ
09.30 - 17.30: Dokuzlar (Dokuzlar Küme Evleri).
KONAK
03.00 - 03.20: Çınarlı (1561–1587/1 arası sokaklar, Ali Telli Sokak, Fatih Caddesi ve Manas Bulvarı), Mersinli (1578, 1579, 1580/1, 2816, 2817. sokaklar ve Fatih Caddesi).
10.00 - 12.00: Halkapınar (Mürselpaşa Bulvarı).
10.00 - 17.00: Atamer (2591. Sokak), Mehmet Akif (2656–2769 arası sokaklar, Adalet Caddesi ve Toros Caddesi), Saygı (2655–2772 arası sokaklar, Barış Caddesi ve Toros Caddesi).
MENEMEN
10.00 - 13.00: Ahıhıdır (1608. Sokak, Bahçeler, Çevre, Çiçek, Fabrika, Gül, Kesikköy Geçidi, Kiremitçi, Mavradin Yolu, Sebahattin Karakaplan sokakları, Seyrekköy Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi), Camiikebir (1415/1.Sokak, Arasta Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Demirpençe, Eski Bergama, Fabrika Geçidi, Gökçe, Hocazade, Kırgız sokakları, Şehit Kemal Caddesi, Seyrekköy Kanal Yolu ve Yonca Geçidi), Kazımpaşa, Mermerli (1400–1440 arası sokaklar, Bergamot Sokak, Bülent Ecevit Bulvarı, Çanakkale Asfaltı Caddesi, Demirpençe Sokak, Kumtepe Mevkii yolları, Menemen 2. Sanayi Sitesi, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi).
10.00 - 16.00: Değirmendere (23 Nisan Caddesi ve 2526–2734 arası sokaklar), Emiralem Merkez (2601–2636 arası sokaklar), Göktepe (2636. Sokak, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Caddesi ve Kırmahalle Yolu), Yayla (2501–2715 arası sokaklar).
ÖDEMİŞ
09.00 - 17.00: Günlüce (Acar, Artıcak, Atlas, Burçak, Çobanlar, Datbey, Ekinci, Eser, Gökçe, Hacı Ahmet, Kartal, Sağlık Ocağı, Seher, Şehit, Tepecik sokakları, Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Caddesi ve Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Caddesi), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Caddesi) ve Yeniceköy.
10.00 - 14.00: Atatürk (Ahrandı Sokak, Atatürk Caddesi, Başoğlu Sokak, Kaymakam Yusuf Doğan Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Şehit Adnan Menderes Bulvarı, Ulus Meydanı, Yarbay Caddesi ve Yeşil Yurt Caddesi), Cumhuriyet (Altın Ordu Sokak, Atatürk Caddesi, Bağ Sokak, Beşgöz Caddesi, Garaj İçi Sokak, Nizam Sokak ve Talatpaşa Caddesi), Hürriyet (1. Mersin, 2. Mersin, 1634, 1636. sokaklar, Atatürk Caddesi, Beşgöz Caddesi, Güneş, İlknur ve Kırçiçeği sokakları), Zafer (Şehit Adnan Menderes Bulvarı).
SEFERİHİSAR
09.00 - 17.00: Akarca (100/8–2199 arası sokaklar), Hıdırlık (100/8. Sokak), Atatürk (5193–5792 arası sokaklar), Cumhuriyet (5183–5369 arası sokaklar, Karakoç Caddesi, Kuşadası Seferihisar Yolu Caddesi ve Ürkmez Orhanlı Yolu Caddesi) ve Kavakdere.
TİRE
09.00 - 17.00: Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri ve Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri ve Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri).
09.30 - 17.30: Büyükkömürcü, Dündarlı ve Küçükkömürcü.
10.00 - 18.00: Alacalı (Mahallenin tamamı), Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri).
18.00 - 23.59: Hasançavuşlar (Mahallenin tamamı).
TORBALI
11.00 - 14.00: İnönü (Mahallenin tamamı).
URLA
09.00 - 17.00: Altıntaş, Balıklıova, Barbaros, Camiatik, Demircili, Gülbahçe, İçmeler, Kuşçular, Naipli, Nohutalan, Özbek, Sıra, Torasan, Yağcılar ve Zeytinler mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri.