İzmir’de 17 Kasım Salı elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

KONAK 03.00 - 03.20: Çınarlı (1561–1587/1 arası sokaklar, Ali Telli Sokak, Fatih Caddesi ve Manas Bulvarı), Mersinli (1578, 1579, 1580/1, 2816, 2817. sokaklar ve Fatih Caddesi). 10.00 - 12.00: Halkapınar (Mürselpaşa Bulvarı). 10.00 - 17.00: Atamer (2591. Sokak), Mehmet Akif (2656–2769 arası sokaklar, Adalet Caddesi ve Toros Caddesi), Saygı (2655–2772 arası sokaklar, Barış Caddesi ve Toros Caddesi).

KARŞIYAKA 10.00 - 16.00: Aksoy (1750, 1780. sokaklar, Halim Erker Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak ve Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu). 11.00 - 13.00: Atakent (Aşık Veysel Sokak), Bostanlı (6345, 6347, 6352, 6352/1, 6353, 6355. sokaklar, Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi), Yalı (Nazan Öncel Caddesi).

MENEMEN

10.00 - 13.00: Ahıhıdır (1608. Sokak, Bahçeler, Çevre, Çiçek, Fabrika, Gül, Kesikköy Geçidi, Kiremitçi, Mavradin Yolu, Sebahattin Karakaplan sokakları, Seyrekköy Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi), Camiikebir (1415/1.Sokak, Arasta Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Demirpençe, Eski Bergama, Fabrika Geçidi, Gökçe, Hocazade, Kırgız sokakları, Şehit Kemal Caddesi, Seyrekköy Kanal Yolu ve Yonca Geçidi), Kazımpaşa, Mermerli (1400–1440 arası sokaklar, Bergamot Sokak, Bülent Ecevit Bulvarı, Çanakkale Asfaltı Caddesi, Demirpençe Sokak, Kumtepe Mevkii yolları, Menemen 2. Sanayi Sitesi, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi).

10.00 - 16.00: Değirmendere (23 Nisan Caddesi ve 2526–2734 arası sokaklar), Emiralem Merkez (2601–2636 arası sokaklar), Göktepe (2636. Sokak, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Caddesi ve Kırmahalle Yolu), Yayla (2501–2715 arası sokaklar).

ÖDEMİŞ

09.00 - 17.00: Günlüce (Acar, Artıcak, Atlas, Burçak, Çobanlar, Datbey, Ekinci, Eser, Gökçe, Hacı Ahmet, Kartal, Sağlık Ocağı, Seher, Şehit, Tepecik sokakları, Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Caddesi ve Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Caddesi), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Caddesi) ve Yeniceköy.

10.00 - 14.00: Atatürk (Ahrandı Sokak, Atatürk Caddesi, Başoğlu Sokak, Kaymakam Yusuf Doğan Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Şehit Adnan Menderes Bulvarı, Ulus Meydanı, Yarbay Caddesi ve Yeşil Yurt Caddesi), Cumhuriyet (Altın Ordu Sokak, Atatürk Caddesi, Bağ Sokak, Beşgöz Caddesi, Garaj İçi Sokak, Nizam Sokak ve Talatpaşa Caddesi), Hürriyet (1. Mersin, 2. Mersin, 1634, 1636. sokaklar, Atatürk Caddesi, Beşgöz Caddesi, Güneş, İlknur ve Kırçiçeği sokakları), Zafer (Şehit Adnan Menderes Bulvarı).