Tire’de afetlere hazırlık ve farkındalık panelı

İZMIR'IN Tire ilçesinde gerçekleştirilen, "Afetlerin Farkındayız, Hazırlıklıyız" adlı panelde afet bilinci, afetlere hazırlık, risk yönetimi ve arama kurtarma konuları akademisyen ve uzmanlarca masaya yatırıldı. Tire Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Arama Kurtarma Eğitim Derneği (ARKED) iş birliğiyle Seha Gidel Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen panele Kaymakam Mesut Yakuta, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanında uzman akademisyenler ve konuklar, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, "Afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dayanıklı bir kent için hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde kararlılık mesajı verdi. Panelde İzmir'in afetlere karşı direncinin artırılması gerektiği vurgulandı.