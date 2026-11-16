Zehir tacirlerine baskın: 1 ton skunk ele geçirildi

İzmir merkezli İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilo 500 gram skunk, 57 bin sentetik ecza ve 2 bin 120 gram pregabalin ele geçirildi. 10-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. 7 yıldır 13 ayrı suçtan aranan ve 272 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı ile birlikte 16 şüpheli tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce de 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.