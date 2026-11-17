İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde komşusu Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'yü tabancayla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç'a verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Sokak köpeği besleme ve arsa meselesi nedeniyle 10 Haziran 2022'de Bayraklı'da meydana gelen olayda, komşusu Yahya Köşek ile tartışan Kılıç, tabancayla Köşek ailesine ateş açtı. Saldırıda Yahya ve Meryem Köşek ile kızları Funda Güçlü hayatını kaybetti. Sanık üç cinayetten müebbet hapse mahkum oldu. Ancak istinaf mahkemesi, Yahya Köşek'in öldürülmesine ilişkin müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıla düşürdü. Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığa eksik ceza verildiği gerekçesiyle kararı bozarak Ali İhsan Kılıç'a 18 yıl hapis cezası verdi. İtiraz üzerine dosyayı ikinci kez inceleyen Yargıtay, hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek kararı onadı. Böylece sanığın Yahya Köşek'in öldürülmesine ilişkin cezası kesinleşti.