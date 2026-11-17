



"TOPLANTIMIZI EN KISA SÜREDE YAPALIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, program kapsamında muhtarlardan mahallelerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Başkan Tugay, "İnanın herkese yetişmeye çalışıyoruz. Bir sorun varsa bize ne kadar erken ulaşırsa o kadar iyi. Muhtarlarımızın talebiyle toplantımızı en kısa sürede yapalım ama ondan önce de bir sıkıntınız olduğunda mutlaka haberimiz olsun. Sizlerle bir arada olmak bizi de mutlu ediyor" diye konuştu. İletilen sorunlarla ilgili bilgi alan Başkan Tugay, çözüm için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.