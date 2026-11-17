İZMİR'İN merkezinde yaklaşık 29 yıldır hukuki, idari ve imar süreçleriyle gündemde olan Basmane Çukuru'nda nihai protokolün ayrıntıları belli oldu. Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki 1039 ada 8 parsele ilişkin protokol, 10 Eylül 2026'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Güç Yapı ve EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında imzalandı. Protokolde belediyenin yüzde 30'luk emsal payının korunduğu, belediye hizmet binasının ayrı bir yapı olarak planlandığı ve teminat tutarının artırıldığı görüldü. Niyet protokolündeki en önemli hüküm, nihai protokolde de aynen sürdü. Protokolün 4'üncü maddesine göre bölgede geliştirilecek 104 bin metrekarelik emsal esas inşaat alanının yüzde 30'u Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacak. Belediyeye ait emsal dışı kullanım alanları da hizmet binası olarak değerlendirilecek. Niyet protokolünde proje bütünleşik tasarlanmış, belediye hizmet binası ayrı bir yer olarak ayrılmamıştı.

BELEDİYENİN PAYI KORUNDU

NİHAİ protokolde ise hizmet binası ayrı bir yapı olarak düzenlendi. Belediyenin bu binaya taşınmasının ardından Kültürpark'taki mevcut hollerin yıkılması ve kente 27 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılması öngörüldü. İki belge arasındaki dikkat çekici değişikliklerden biri yapı yüksekliği oldu. Nihai protokolde bu sınır 84 metreye indirildi. Belediye hizmet alanına 2009'da en az 7 bin 500 metrekare, 2014'te ise en az 8 bin 500 metrekare otopark ayrılması kararlaştırılmıştı. Niyet protokolünde otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanacağı belirtilmişti. Nihai protokolde ise önceki sözleşme ve protokollerde belediye lehine belirlenen hakların korunacağı hükmü yer aldı.

MİMARLAR ODASI YİNE YARGIYA GİDİYOR

MİMARLAR Odası İzmir Şubesi, Basmane kararına tepki gösterdi. Daha önce de alandaki projelere karşı çıkan oda, Basmane Çukuru'ndaki protokol ve yapılaşma sürecine tepki gösterdi. Basmane Çukuru'na ilişkin plan ve projelerin de yargıya taşınacağını açıklayan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, "Maalesef mevcut durumda bu işlemler son dakika ortaya çıkıyor. Bu konu gündemimizde ve muhakkak yargıya taşınacaktır" dedi. Yıldırım, "Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak bizim talebimiz net. Protokol kapalı kapılar ardında imzalandı. Kamu yararının gözetilmesi adına bu tür süreçlerin şeffaf ve kentlinin bilgisi dahilinde yürütülmesi gerekir. Burada yapılacak plan ve proje çalışmalarına ilişkin davalar açılacak. Öncesinde haberini alıyoruz ancak işlemleri sonrasında görebiliyoruz. Bu konu gündemimizde ve muhakkak yargıya taşınacaktır" ifadelerini kullandı.