Haberler İzmir COP31’den dünyaya İzmir deneyimi COP31’den dünyaya İzmir deneyimi İzmir’in sürdürülebilirlik deneyimi COP31’de dünya sahnesine taşındı. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasından yeşil yakalı personel eğitimlerine, 30 ilçedeki 218 projeyi buluşturan dijital haritadan iklim yurttaş meclislerine kadar kentin çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. HABER MERKEZİ









İklim kriziyle mücadeleyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki deneyimlerini Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye'de büyükşehir düzeyinde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil yakalı personel eğitimlerinden enerji verimliliğine, atıkların ileri dönüşümünden kaynak yönetimine kadar pek çok alanda yürüttüğü çalışmaları zirveye taşıdı. Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik politikalarını belediyenin hizmet birimlerinin yanı sıra ilçe belediyelerine ve bağlı şirketlerine de yaymayı hedefliyor.





"YEREL YÖNETİMLER ANA UYGULAYICI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü'nde İklim ve Sürdürülebilirlik Politikaları Uzmanı Gökçe Ayman, kent ölçeğinden kurum ölçeğine taşıdıkları sürdürülebilirlik çalışmalarının önemine değinerek "Türkiye'nin büyükşehir düzeyinde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk yerel yönetimiyiz. Bunu sadece kurumun içerisinde değil, ilçelere de taşıdık. İlçelerimizden gelen projelerle sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz" dedi.



COP31'in yerel yönetimler açısından önemine de dikkat çeken Ayman, "Bu konferans bir uygulama konferansı ve yerel yönetimler için çok önemli. Çünkü artık bu konuların yalnızca tartışıldığı değil, hayata geçirildiği alan yerel yönetimler. Yerel yönetimler ana uygulayıcı konumunda. Biz de ilçelerimizle birlikte yerelden başlayan kalkınma çalışmalarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İlk kez bir COP kapsamında İzmir'in bu konudaki çalışmaları tanıtıldı. Kentimizin sesini küresel ölçekte duyurduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.