İklim kriziyle mücadeleyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki deneyimlerini Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye'de büyükşehir düzeyinde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil yakalı personel eğitimlerinden enerji verimliliğine, atıkların ileri dönüşümünden kaynak yönetimine kadar pek çok alanda yürüttüğü çalışmaları zirveye taşıdı. Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik politikalarını belediyenin hizmet birimlerinin yanı sıra ilçe belediyelerine ve bağlı şirketlerine de yaymayı hedefliyor.
"YEREL YÖNETİMLER ANA UYGULAYICI"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü'nde İklim ve Sürdürülebilirlik Politikaları Uzmanı Gökçe Ayman, kent ölçeğinden kurum ölçeğine taşıdıkları sürdürülebilirlik çalışmalarının önemine değinerek "Türkiye'nin büyükşehir düzeyinde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk yerel yönetimiyiz. Bunu sadece kurumun içerisinde değil, ilçelere de taşıdık. İlçelerimizden gelen projelerle sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz" dedi.
COP31'in yerel yönetimler açısından önemine de dikkat çeken Ayman, "Bu konferans bir uygulama konferansı ve yerel yönetimler için çok önemli. Çünkü artık bu konuların yalnızca tartışıldığı değil, hayata geçirildiği alan yerel yönetimler. Yerel yönetimler ana uygulayıcı konumunda. Biz de ilçelerimizle birlikte yerelden başlayan kalkınma çalışmalarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İlk kez bir COP kapsamında İzmir'in bu konudaki çalışmaları tanıtıldı. Kentimizin sesini küresel ölçekte duyurduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.
YEŞİL YAKALI PERSONELLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUM KÜLTÜRÜ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli ayaklarından birini yeşil yakalı personel eğitimleri oluşturuyor. Eğitim alan belediye çalışanları, görev yaptıkları birimlerde hizmet ve faaliyetlerin iklim duyarlılığı, sürdürülebilirlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda spor salonlarında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları da somut sonuçlar ortaya koyuyor.
Sürdürülebilirliğin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi gerektiğini belirten Ayman, yeşil yakalı personel eğitimlerinin bu sürecin başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Ayman, "Bu çalışmayı yeşil yakalı personelin eğitilmesiyle başlattık. Eğitim alan personel, kendi müdürlüğüne, daire başkanlığına döndüğünde yaptığı işe bu perspektiften bakmaya başladı. Örneğin Spor İşleri Dairesi Başkanlığındaki yeşil yakalı personelimiz, spor salonlarında yüksek miktarda enerji tüketildiğini tespit ederek bu tüketimin daha verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yaptı" dedi.
COP31'E SOMUT ÇIKTILARLA GELDİ
COP31'e uzun süredir yürüttükleri çalışmaların somut çıktılarıyla geldiklerini belirten Ayman, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumun tüm kademelerinde katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti. "Bu çalışmalar tabii ki dün başlamadı. Çok uzun süredir bunun altını dolduracak birtakım basamakları inşa etmeye çalışıyorduk. Bunu tüm yöneticilerimizle, personelimizle ve vatandaşlarımızla birlikte yapmaya çalışıyorduk. Buradaki katkı çok önemli" diyen Ayman, sürdürülebilirlik raporlarının ve kurum içerisinde yürütülen verimlilik çalışmalarının bu sürecin birer çıktısı olduğunu belirtti. Ayman, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer yerel yönetimlere de örnek olması amacıyla yeşil etkinlikler üzerine çalışmalar yürüttüğünü aktardı.
30 İLÇEDE 218 PROJE TEK HARİTADA
COP31'in Yeşil Bölgesi'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyesi alanında 13 Kasım'da düzenlenen Sürdürülebilirlik Masası etkinliğinde, Ezgi Yazıcı'nın kolaylaştırıcılığında Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu (GRI) ve Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (VLR) tanıtıldı. Etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi XR-LAB iş birliğiyle geliştirilen İzmir Sürdürülebilirlik Haritası (İSH) da katılımcılarla paylaşıldı. İzmir'in 30 ilçesindeki 218 projenin yer aldığı dijital platform, Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda yürütülen çalışmaların mahalle ölçeğinde izlenmesine ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine olanak sağlıyor. Haritaya https://ish.izmir.bel.tr/ adresinden erişilebiliyor.
İZMİR VE ANTALYA'DAN ORTAK ÇÖZÜM VURGUSU
PANEL35 kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kent Söyleşileri COP31" başlıklı oturumda ise İzmir ve Antalya'nın iklim kriziyle mücadele deneyimleri ele alındı. Gökçe Ayman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç katıldı. Türkiye'de ilk kez İzmir'de, ardından Antalya'da hayata geçirilen İklim Yurttaş Meclisi uygulamasının da konuşulduğu oturumda, mahalle ölçeğinde geliştirilen projelerin ve yurttaş katılımının önemi vurgulandı. Her iki kentin ortak mesajı ise iklim krizi karşısında yerel yönetimlerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanması ve ortak çözümler geliştirmesi oldu.