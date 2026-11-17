MHP İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Tire'de yıllardır atıl durumda bulunan eski devlet hastanesi binasının huzurevine dönüştürülmesi önerisini TBMM gündemine taşıdı. Binanın çürümeye terk edildiğine dikkat çeken Tamer Osmanağaoğlu, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgede böyle bir tesise ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yaşlı nüfusumuzun oldukça fazla olduğu bölgede yaş almış vatandaşlarımıza hizmet verecek bir huzurevine dönüştürülmesi Tireli hemşehrilerimizin beklentisidir. Metruk bir bina hâline gelen bu binanın erinçevi (huzurevi) olarak Tire'mize kazandırılması hem vatandaşlarımızı sevindirecek hem millî servetimize sahip çıkma konusunda irademizi ortaya koyacaktır" dedi. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise eski Tire Devlet Hastanesi binasının yaşlı bakım evine dönüştürülmesi konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'na teşekkür etti. Okuroğlu, projenin hayata geçirilmesi için Tire Belediyesi olarak her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.