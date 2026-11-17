HABAŞ'TA 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın nedeni, hazırlanan ön bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. İş güvenliği, metalürji ve makine mühendislerinden oluşan heyetin incelemesine göre facia, çelikhane bölümündeki ark ocağının soğutma sisteminden sızan suyun yaklaşık 1600 derece sıcaklıktaki sıvı metalle temas etmesi sonucu meydana geldi. Raporda, sıvı metalin içine karışan suyun milisaniyeler içinde buharlaşarak hacminin yaklaşık 1600 katına çıkmasının şiddetli basınç oluşturduğu ve erimiş metalin çevreye saçılmasına yol açtığı belirtildi. İncelemede, soğutma sisteminin periyodik bakım ve kontrollerindeki eksikliklere, metal yorgunluğu ve aşınmaların zamanında tespit edilememesine dikkat çekildi.

BAKIM EKSİKLİKLERİ

Ayrıca su basıncı ve sıcaklık değişimlerini algılayarak ocağı durdurması gereken emniyet sensörleri ile otomasyon sisteminin görevini yerine getirmediği değerlendirildi. Çalışanların tahliyesinde kullanılan güvenli kaçış koridorları ve koruyucu bariyerlerin de yetersiz olduğu kaydedildi. Kesin kusur oranlarının belirlenmesi için laboratuvar numuneleri ve bakım kayıtları üzerindeki incelemelerin sürdüğü, ana bilirkişi raporunun ardından sorumlulukların netleşeceği bildirildi.