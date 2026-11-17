İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN'da 90 dakika uygulamasını geri getirirken, buradaki gecikmelerin bitmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile önemli temaslarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya çıkarma yapmış; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İZBAN'la yaşanan çift başlılıkla ilgili görüşmüştü. İZBAN'la ilgili iyileştirme çalışmaları sürürken Tugay'dan dikkat çeken bir atama geldi. Tugay, İZBAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ünal'ı görevden aldı ve yerine Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürü Abdullah Zorbey Ceritoğlu'nu getirdi. Ceritoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen İZBAN'da görev alacak.