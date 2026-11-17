



"EFENDİMİZİN KABRİNİ EN ÖNDE ZİYARET ETMEMİZİ SAĞLADILAR"



Mescid-i Nebevi'ye ulaştıklarında büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Çelik, "Oraya yaklaştıkça insanın içerisindeki sevinç ve heyecan da artıyor. İlk olarak Mescid-i Nebevi'ye gittik. Efendimizin huzurunda namaz kıldık. Sabah namazını da orada kıldık. Hatta sabah namazından sonra askerler bizim Türkiye'den motosikletle geldiğimizi öğrenince bizi o kalabalığın arasından alarak en önde Efendimizin kabrini ziyaret etmemizi sağladılar. Çok güzel bir duyguydu. İnsanlar gerçekten inanamadılar. Öncesinde de böyle bir yolculuk yapacağımıza inanmak istemediler" dedi.



"7 YAŞINDA BİR ÇOCUKLA HERKESİN CESARET EDEMEYECEĞİ BİR YOLCULUK"



7 yaşındaki oğluyla böyle bir yolculuğa çıkmanın herkesin cesaret edebileceği bir şey olmadığını ifade eden Çelik, "Tek başıma olsam böyle bir yolculuğa kesinlikle çıkarım. Ancak 7 yaşında bir çocukla böyle bir yolculuğa çıkmak herkesin cesaret edemeyeceği bir şey. Ama inanın, o an Allah size bunun sabrını ve gücünü veriyor. Biz o yolculukta baba-oğul olarak çok ciddi bir özgüven kazandık ve yolda olmanın güzelliğini yaşadık. Biz burada sadece bir yolculuk yapmadık" ifadelerini kullandı.





Farklı ülkelerde yaşayan insanların kendilerine gösterdiği misafirperverlikten etkilendiklerini vurgulayan Çelik, "Farklı ülkelerdeki kardeşliği ve insanların muhabbetini gördük. Bize sofralarını açtılar, dualarında yer verdiler. İlk başta buradan yola çıkacağımıza inanmadılar. 7 yaşında bir çocukla böyle bir yolculuk yapılır mı diye düşündüler. En başta çok yakınımdaki insanlar tepki gösterdi. Ancak oraya gittiğimizi gördüklerinde onlar da sevindi. Bizden fotoğraf ve video istediler. Geri döndüğümüzde ise müthiş bir karşılamayla karşılaştık" diye konuştu.



"NE KADAR ZAHMET ÇEKİYORSANIZ RAHMETİ DE O KADAR ÇOK OLUYOR"



Motosikletle gerçekleştirdikleri umre yolculuğunun kendileri için farklı bir anlam taşıdığını belirten Çelik, "Bir şey zorlaşıyor veya gecikiyorsa Rabbimin izniyle mutlaka güzelleşiyordur. Uçağa binip gitmekle böyle bir yolculuk yapmak arasında gerçekten fark var. Ne kadar zahmet çekiyorsanız rahmeti de o kadar çok oluyor. Orada Kâbe'yi tavaf ederken, Efendimizi selamlarken ve Ulaş'ın en çok sevdiği yeşil ışıkta koşarken oraların her bir nimetini, her bir güzelliğini çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz" dedi.