İzmir 'de yaşayan vatandaşlar, günlük yaşamı doğrudan etkileyen su kesintilerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

İZSU tarafından paylaşılan duyurularla birlikte kentte hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu.