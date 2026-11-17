İzmir'de yaşayan vatandaşlar, günlük yaşamı doğrudan etkileyen su kesintilerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
İZSU tarafından paylaşılan duyurularla birlikte kentte hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu.
Peki, İzmir'de sular ne zaman kesilecek, hangi mahallelerde su verilemeyecek? İşte İzmirlilerin dikkatle takip ettiği su kesintilerine ilişkin ayrıntılar…
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, MUHİTTİN ERENER 17.11.2026 saat 09:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR YURDOĞLU 17.11.2026 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH 17.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN 17.11.2026 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.