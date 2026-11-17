İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde mezarlık hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşların aile kabri taleplerine yanıt vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kemalpaşa'nın Akalan Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yeni bir mezarlık projesi başlatıldı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, düzenli mimarisi, peyzaj düzenlemesi ve standart aile kabirleriyle örnek bir mezarlık modeli sunacak. Kamu ve hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilecek mezarlığın yapımına başlandı ve projenin 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Mezarlığın alt ve üst yapısı şartlı bağış kapsamında hayırsever desteği ile belediyenin belirlediği standartlara göre yapılıyor.