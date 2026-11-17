MENDERES Belediyesi, hayvanlar için bir adım daha attı. Can dostları sahiplendirmek adına Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kontrolünde @menbelvet adlı İnstagram sayfası açıldı. Sayfada sahiplendirilmek istenen can dostlar paylaşılarak yuva aranıyor. Vatandaşlar sahiplenmek için mesaj atarak veya 0232 700 11 00'ı arayarak iletişim kurabiliyor. Vatandaşlar ayrıca; sayfada duyurulan saat ve günlerde belediye bünyesindeki Çakaltepe Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özdere Geçici Hayvan Bakım Evi'ni de ziyaret edebiliyor. Can dostlarımız bize emanet diyerek konuya dair açıklama yapan Menderes Belediye Başkan V. Asuman Şen, "Tüm vatandaşlarımızı sayfamızı takip etmeye, sahiplenmeye ya da sahiplendirmek için destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.