İzmir'de GDZ Elektrik'in planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında kentte bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Atatürk (İnönü Blv.), Siteler (İnönü Blv.)
10:00 - 12:00
Yalı
09:00 - 17:00
Horozgediği
BERGAMA / İZMİR
09:30 - 17:30
Terzihaliller
09:00 - 17:00
Tavukçukuru
22:00 - 01:00
22:00 - 01:00
Fatih
22:00 - 01:00
İslamsaray
BORNOVA / İZMİR
09:00 - 15:00
Mevlana
10:00 - 12:00
Naldöken
13:00 - 14:00
Kazımdirik
14:00 - 16:00
Yeşilova
ÇEŞME / İZMİR
09:00 - 17:00
Germiyan
KARABURUN / İZMİR
09:00 - 17:00
Mordoğan
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 13:00
Aksoy (1743. Sk.), Donanmacı
09:00 - 13:00
Bahçelievler
09:00 - 13:00
Bahçelievler
13:00 - 18:00
Yalı
13:00 - 18:00
Yalı
KEMALPAŞA / İZMİR
10:00 - 14:00
Bağyurdu Kazımpaşa
Bağyurdu Kemal Atatürk
Bağyurdu Yeni
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 17:30
Şemsiler
Suludere
09:15 - 13:30
Arkacılar
Çömlekçi
Karaburç
Şemsiler
Suludere
Umurcalı
Yeniköy
ÖDEMİŞ / İZMİR
10:30 - 16:30
Çamyayla
Horzum
08:30 - 15:30
Yeniceköy
13:00 - 16:00
Gölcük
SEFERİHİSAR / İZMİR
09:30 - 15:30
Camikebir
09:00 - 17:00
Bengiler
Mersin Alanı
Payamlı
09:30 - 17:30
Beyler
Çolak İbrahim Bey
Turabiye
TİRE / İZMİR
09:30 - 17:30
Büyükkömürcü
Küçükkömürcü
URLA / İZMİR
09:00 - 17:00
Altıntaş
Camiatik
Demircili
Gülbahçe, İçmeler
Kuşçular
Naipli, Özbek
Sıra
Torasan
Yağcılar
Zeytinler
09:00 - 17:00
Balıklıova
Barbaros
Birgi
Gülbahçe
Kadıovacık
Nohutalan
10:00 - 17:30
Çamlıçay
Zeytinalanı
13:00 - 15:00
Yenikent
BUCA / İZMİR
09:00 - 17:00
Belenbaşı
KONAK / İZMİR
10:00 - 17:00
Atamer
Mehmet Akif
Saygı
ÇİĞLİ / İZMİR
09:00 - 17:00
Maltepe
Şirintepe
BAYRAKLI / İZMİR
01:00 - 01:30
Gümüşpala
Org. Nafiz Gürman
R. Şevket İnce
18:00 - 18:30
Org. Nafiz Gürman
R. Şevket İnce
09:00 - 17:00
Org. Nafiz Gürman
13:00 - 14:00
Manavkuyu