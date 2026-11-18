Haberler Spor Globe Soccer Ödülleri'nde Türkiye rüzgarı! Arda Güler ve Kenan Yıldız listede Globe Soccer Ödülleri'nde Türkiye rüzgarı! Arda Güler ve Kenan Yıldız listede Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer Ödülleri’nde “Yılın Yükselen Oyuncusu” kategorisinde aday gösterilerek Türk futboluna gurur yaşattı. İki yıldızın da yer aldığı kategoride ödül için yarışacak tüm futbolcular belli oldu. SABAH









Dünya futbolunun önemli isimlerini bir araya getirecek 17. Globe Soccer Ödülleri için geri sayım başladı. 28 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek törende, 14 farklı kategoride yılın en iyileri ödüllendirilecek.

Adayların açıklandığı organizasyonda halk oylaması ise 30 Kasım'a kadar devam edecek. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da adaylar arasında yer aldığı törende, futbol dünyasının yıldız isimleri ödül için yarışacak.