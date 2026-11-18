Dünya futbolunun önemli isimlerini bir araya getirecek 17. Globe Soccer Ödülleri için geri sayım başladı. 28 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek törende, 14 farklı kategoride yılın en iyileri ödüllendirilecek.
Adayların açıklandığı organizasyonda halk oylaması ise 30 Kasım'a kadar devam edecek. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da adaylar arasında yer aldığı törende, futbol dünyasının yıldız isimleri ödül için yarışacak.
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ ADAY GÖSTERİLDİ
Öte yandan milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da 'Yılın Yükselen Oyuncusu' kategorisinde aday gösterildi. İşte aday gösterilen tüm futbolcular...
Pau Cubarsi
Takım: Barcelona
Yan Diomande
Takım: Real Madrid
Junior Kroupi
Takım: Bournemouth
Myles Lewis-Skelly
Takım: Arsenal
Johan Manzambi
Takım: Aston Villa
Nico O'Reilly
Takım: Manchester City
Endrick
Takım: Real Madrid
Carlos Espi
Takım: Real Madrid
Victor Froholdt
Takım: Porto
Lennart Karl
Takım: Bayern Münih
Antonio Nusa
Takım: Leipzig