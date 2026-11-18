İzmir'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren su kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor. Kentin bazı noktalarında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve meydana gelen arızalar nedeniyle su dağıtımında aksaklıklar yaşanabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde evinde ve iş yerinde su kesintisiyle karşılaşmak istemeyen İzmirliler, gözlerini İZSU'nun güncel arıza ve bakım takvimine çevirdi. Peki, 18 Kasım 2026 İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var, sular saat kaçta gelecek?
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 18.11.2026 saat 09:21 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, HACIVELİ, YENİBAĞARASI 18.11.2026 saat 08:54 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ŞEMİKLER 18.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 18.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK, İSMET KAPTAN, KÜLTÜR 18.11.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CUMHURİYET 18.11.2026 saat 08:58 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI BAHÇELİEVLER, İNÖNÜ 18.11.2026 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER, SIRA 18.11.2026 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, ÜÇ EYLÜL 18.11.2026 saat 08:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.