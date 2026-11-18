İzmir'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren su kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor. Kentin bazı noktalarında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve meydana gelen arızalar nedeniyle su dağıtımında aksaklıklar yaşanabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde evinde ve iş yerinde su kesintisiyle karşılaşmak istemeyen İzmirliler, gözlerini İZSU'nun güncel arıza ve bakım takvimine çevirdi. Peki, 18 Kasım 2026 İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var, sular saat kaçta gelecek?