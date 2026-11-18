Manisa Valiliği koordinesinde, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 10 Kasım'da Soma ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 7 cep telefonu, 1 ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'Tefecilik' suçundan haklarında işlem başlatılan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.