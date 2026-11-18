Haberler İzmir Sonbaharın saklı rotası Sonbaharın saklı rotası Çiçek diyarının en gözde merkezlerinden biri de şüphesiz Ergenli köyü kaplıcaları... Muhteşem doğası ile her mevsim cazibe merkezi olan Ergenli’yi günübirlik kaçış rotanıza ekleyebilirsiniz NADİR UYSAL









İzmir'in Bayındır ilçesi, namı diğer çiçek diyarı... İzmir'e yakınlığı ile bilinen bu güzel kent özellikle bahar aylarında coşan çiçekleriyle adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Mikro klima iklim özelliklerine sahip Bayındır'ı sadece çiçekleriyle anlatmak inanın büyük haksızlık olur. Köklü tarihi, doğal güzellikleriyle Bayındır bugün İzmir'in en bilinen ve tanınan sakin ilçelerinden biri konumundadır. DOĞASI BÜYÜLÜYOR

Belki de çiçeklerin güzelliklerinin gölgesinde kalmış Ergenli köyü (Ilıca) ise bence en gözde merkezlerden biri. Hafta sonu kaçamakları için ideal konumdaki Ergenli köyü, muhteşem doğası, tarihi taş köprüsü ve şifalı kaplıcaları ile unutulmaz güzellikleri içinde barındırıyor.

ŞEHRE 1 SAAT UZAKLIKTA

Şifa merkezi Ergenli köyüne ulaşmak ise son derece kolay, İzmir- Bayındır arası yaklaşık 80 km. Karayolu ve demiryolu ile çiçek diyarına keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Özel aracınız ile yaklaşık 1 saat içinde ilçeye ulaşmak mümkün. Otobüs ve tren seferleri yine sık aralıklarla yapıldığından toplu taşımayı tercih edebilirsiniz. Ergenli köyü ilçeye toplam 8 km mesafede, belediyeye ait toplu taşıma araçları ilçe merkezinden köye sık aralıklarla sefer yapıyor. Ergenli Kaplıcaları yolu üzerinde, Küçük Menderes Nehri'nin kollarından biri olan Ergenli Çayı üzerinde yer almaktadır. Moloz taş ve kireç harcıyla inşa edilmiş, geçmişi çok eskiye dayanan dikkat çekici yuvarlak formlu kemerli bir köprüdür. Gezginlerin oldukça ilgisini çeken tarihi köprü yıllara meydan okumaktadır. HAVASI BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Unutmadan belirtelim, Ergenli köyü ile Ilıca meydanı arasında yaklaşık 1 veya 1 buçuk km mesafe bulunuyor. Köye geldiğinizde yolunuza devam etmelisiniz. Yolun her iki yanında buluna çeşit çeşit ağaçlar özellikle sonbaharda görsel şölen sunuyor. Tepelerin üzerinde ise çam ormanı başlıyor. Bol oksijenli havası başta sizi çarpıyor. Ilıca meydanının girişinde iki adet kaplıca tesisi bulunuyor. Bunlardan biri halen aktif diğeri ise şu anda kapalı. Su sıcaklığı 40°C civarında olan doğal kaynaklar kükürt, sodyum ve bikarbonat açısından zengindir. Hangi hastalıklara iyi gelir? Romatizmal rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik sorunlar için geleneksel olarak ziyaret ediliyor. Bölgede termal tesislerde konaklayabilirsiniz.