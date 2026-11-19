Türk basınının ve İzmir gazeteciliğinin duayen isimlerinden Öcal Uluç , 1937 yılında Balıkesir 'in Manyas ilçesinde başlayan yaşamını, uzun yıllar emek verdiği gazetecilik mesleğinde önemli izler bırakarak sürdürdü. Özellikle spor gazeteciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Uluç, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı kentlerde görev yaparak basın dünyasında saygın bir yer edindi.

YAZARLIK TEMSİLCİLİK VE YÖNETİCİLİK GÖREVLERİNDE BULUNDU

Tercüman, Güneş ve Türkiye gazetelerinde çalışan Uluç, bu yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Türkiye gazetesinde uzun yıllar yayımlanan "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.

KIŞLALI'NIN KUZENİYDİ

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğlu olan Öcal Uluç, meslek yaşamı boyunca İzmir basınında önemli izler bıraktı. Öcal Uluç'un cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.