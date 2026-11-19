Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak? İzmir'de sular hangi ilçelerde kesilecek? İşte 19 Kasım İzmir su kesintisi planı...
İZMİR SU KESİNTİSİ 19 KASIM
BERGAMA - FATİH, GAZİOSMANPAŞA, İSLAMSARAY 19.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE - ATATÜRK, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE 19.11.2026 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA - ULUCAK İSTİKLAL 19.11.2026 saat 09:44 ile 11:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - ALSANCAK, İSMET KAPTAN, KÜLTÜR 19.11.2026 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI - KAPLANCIK 19.11.2026 saat 09:35 ile 15:35 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - İÇMELER 19.11.2026 saat 08:07 ile 11:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ - BADEMLİ 19.11.2026 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.