İZMİR'DE, su deposuna merdivenle tırmanırken kaburgasını inciten Avukat Abdulkadir Ön (69), kontrole gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Ön, "Eğer tesadüfen tespit olmasaydı belki hastalık ilerleyip son safhaya varmış olacaktı. Telafisi imkansız bir sonuç olacaktı. Ancak kimse bu hastalıktan da korkmasın. Kendilerini Türk hekimlerine emanet etsinler" dedi. EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam ise "Erken evre bir cerrahi tanısı sayesinde hastamız sağlığına kavuştu. Hastalıktan neredeyse tamamına yakın iyileşme sağladığımızın kanıtı. Özellikle risk grubunda olanlara, sigara içenlere, ailesinde kanser öyküsü olanlara sağlık kuruluşuna başvurmalarını, bir check-up, tarama programında kendilerine en azından bir akciğer röntgeni çektirmelerini öneriyoruz" diye konuştu.