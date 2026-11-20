İzmir'de günlük bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek planlı su kesintileri vatandaşların gündemine geldi. İZSU tarafından yayımlanan duyuruda, belirli ilçe ve mahallelerde uygulanacak kesintilerin detayları paylaşıldı. Günlük yaşamı etkilemesi beklenen çalışmalar nedeniyle İzmirliler, suların hangi saatlerde kesileceğini ve ne zaman yeniden verileceğini araştırmaya başladı.
BAYINDIR HAVUZBAŞI20.11.2026 saat 11:28 ile 13:28 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR ÇINARDİBİ20.11.2026 saat 10:41 ile 12:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA YENİBAĞARASI20.11.2026 saat 10:21 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE20.11.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR CENNETOĞLU, KARABAĞLAR, SARIYER, UĞUR MUMCU20.11.2026 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DONANMACI, TUNA20.11.2026 saat 11:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI20.11.2026 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE20.11.2026 saat 09:04 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK KÜLTÜR20.11.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır
TORBALI YEŞİLKÖY20.11.2026 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BARBAROS20.11.2026 saat 10:20 ile 13:17 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.