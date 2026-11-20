İzmir'de günlük bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek planlı su kesintileri vatandaşların gündemine geldi. İZSU tarafından yayımlanan duyuruda, belirli ilçe ve mahallelerde uygulanacak kesintilerin detayları paylaşıldı. Günlük yaşamı etkilemesi beklenen çalışmalar nedeniyle İzmirliler, suların hangi saatlerde kesileceğini ve ne zaman yeniden verileceğini araştırmaya başladı.