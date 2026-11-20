İzmir Narlıdere'de otizmli çocukların eğitim gördüğü spor kulübünde şiddet ve kötü muamele iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narlıdere ilçesinde 2023-2025 yılları arasında faaliyet gösteren bir spor kulübünde eğitim alan otizmli çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı iddiaları üzerine adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, kulüpteki birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı belirlendi. Olayın ardından harekete geçen ekipler, söz konusu spor kulübünün ortağı olduğu tespit edilen şüpheliler F.A. (29) ve Ş.Ö.'yü (28) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.