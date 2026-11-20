'TARIMSAL ÜRETİM ZORLAŞIYOR' İklimsel değişikler nedeniyle oluşan kuraklık ve aşırı yağışların ürünlerin verimliliğini sınırlandırdığını belirten Çakıcı, "Verimsizliğe dayanamadığı zaman çiftçi ağacı söküp, başka ağaç dikiyor. Sebze de ise ürün değiştirmek zorunda kalıyor. Gerekli iklim koşullarını karşılamazsa bazı ürünleri yetiştiremeyeceğiz. Farklı bir ürüne geçmek zorunda kalınacak ya da ürünü ekmeye devam ederken yetiştirmekte zorlanılacak.

Çünkü hastalıkların, böcek zararının artma riski oluyor. İklimin yarattığı olumsuzluğu telafi etmek için daha çok işlem yapmak zorunda kalınıyor. Olumsuzluğu telafi etmek için daha fazla besin, gübre, ilaç kullanılıyor, tarımsal üretim zorlaşıyor. O nedenle çiftçi başka ürünlere geçmek ya da daha fazla girdi kullanmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.