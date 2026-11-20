İzmir haberleri... Kasım ayında sonbaharın renkleri İzmir'in sokaklarını ve sahillerini sararken, patili dostuyla kısa bir tatil yapmak isteyenler için de yeni rotalar öne çıkıyor. Peki, evcil hayvanınızla birlikte İzmir'de nerelere gidilir, hangi ilçelerde doğayla iç içe vakit geçirilir, nerede ne yenir? Yazın kalabalığından uzaklaşarak daha sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Sığacık - Seferihisar ve Foça , kasım ayının atmosferine uygun iki gezi alternatifi sunuyor. İşte patili dostuyla tatile çıkmak isteyenlere İzmir'de sonbaharda keşfedilebilecek iki özel rota…

İZMİR'DE PATİLİ DOSTLA SONBAHAR TATİLİ NEREDE YAPILIR?

Yaz aylarının kalabalığı geride kalırken İzmir'in sahil ilçeleri kasım ayında daha sakin bir atmosfere bürünüyor. Bu dönemde hem doğayla iç içe olmak hem de patili dostuyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin tercih edebileceği adreslerden biri Seferihisar oluyor.

İzmir'in ilk sakin şehri (Cittaslow) unvanına sahip Seferihisar, özellikle Sığacık sokakları, tarihi kale içi ve sahil yürüyüşleriyle sonbahar gezileri için dikkat çekiyor. Kasım ayında bölgenin simgesi haline gelen mandalinaların hasat dönemine denk gelinmesi de rotaya ayrı bir renk katıyor.

Hafta sonu gezisine Sığacık Kaleiçi'nden başlanabilir. Taş sokaklarda yürüyüş yapmak, tarihi evleri keşfetmek ve sahil boyunca vakit geçirmek mümkün. Hava koşullarının elverişli olduğu saatlerde Teos Antik Kenti çevresi de gezi programına eklenebilir. Ancak antik kent ve diğer ziyaret noktalarının evcil hayvan kabul koşullarının önceden öğrenilmesi gerekiyor.