İzmir'de arkadaşlar arasında çıkan tartışmada 6 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek ağır yaralanan Mesut Altan, arkadaşlarına verilen hapis cezasının artırılmasını istiyor. Altan, arkadaşlarıyla çorba içmek için yola çıktıklarını, çorbacıya gidilmediğini fark edince aracın durdurulmasını istediğini söyledi. Bu nedenle tartışma çıktığını, arkadaşlarının kendisini aşağı ittiğini savunan Altan, hak ettikleri cezayı almaları için mücadele edeceğini dile getirdi. Doktorun o dönemde "Yüzde 20 yaşama şansın var, yaşayamazsın" dediğini aktaran Altan, "Bile bile beni ölüme attılar." dedi. Altan, tedavisinin devam ettiğini belirterek, "İnsanlara muhtaç kaldım. Akrabalarım, ailem bana bakıyor. Ayakkabımı, üstümü bile giyemeyecek duruma geldim. Mahkemeden onların çok yüklü bir ceza almalarını bekliyordum" dedi.