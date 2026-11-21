Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31'de, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'nin toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanının tamamı engelsiz ve erişilebilir olarak planlandı. Her iki bölgede 102 mor yelekli gönüllü, engelli katılımcılara ve alanı ziyaret eden misafirlere hizmet verdi. Bedensel engelliler için 16'sı akülü 77 tekerlekli sandalye bulunurken, görme engelliler için de kılavuz iz yolları hazırlandı. KİMSE GERİDE KALMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan COP31 Erişilebilirlik Sorumlusu Mustafa Ertok, "Bakanımız Sayın Murat Kurum'un COP Başkanlığı'nın başladığı andan itibaren 'kimseyi geride bırakmama' ilkesiyle bu görevi devraldık. Bu görevi devraldıktan sonra, kimseyi geride bırakmamak adına engelli katılımcılarımızın da alanda rahat bir şekilde dolaşabileceği ve etkinliklere katılabileceği alanlar oluşturduk" dedi.

HARİTALAR, SESLİ YÖNLENDİRMELER...

1 milyon 100 bin metrekarelik Mavi ve Yeşil Bölge'de erişilebilir alanlar oluşturulduğunu belirten Ertok, "Bu alanlarda işaret dili tercümanı, görme engelli bireyler ve tekerlekli sandalyeyle destek isteyen bireyler olmak üzere hepsini düşünerek düzenlemeler yaptık. İz yolları, tabela yönlendirmeleri, Braille işaretlemeler, kabartmalı haritalar, yön haritaları ve mobil uygulamayla tüm

katılımcılara ve engelli katılımcılarımıza destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. COP31'e katılan Avrupa Parlamentosu'nun bedensel engelli İtalyan Milletvekili Michele Picaro da erişilebilirlik konusunda Türkiye'ye teşekkür etti. Picaro, "Bana sundukları bu harika hizmet için kendilerine teşekkür etmek isterim. Çok, çok, çok teşekkürler. Hizmet kalitesi yüzde 100'dü. Harika ekibe, müdüre, her gün benim için ve yardıma ihtiyacı olan herkes için çalışan herkese çok teşekkürler" dedi.

521 DELEGENİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Ertok, "Bu alanda 521 kayıtlı delege engelli olarak bize başvuruda bulundu. Şu ana kadar 521 katılımcının hepsinin hem ulaşımda hem de alan içinde ihtiyaçlarını giderdik. Konaklamadan ulaşım noktasına kadar bütün düzenlemelerimizi engelli bireylerin daha rahat bir şekilde gelebileceği şekilde yaptık. Erişilebilirliği bir tercih değil, bir insan hakkı olarak değerlendiriyoruz. Bu sebeple bütün katılımcıların aynı düzeyde ve aynı güvenle katılımını sağladık" dedi. Ertok, zirvenin başladığı günden bu yana 748 kez tekerlekli sandalye desteği sağladıklarını, 31 salonda işaret dili tercümanlığı hizmeti verdiklerini, görme engelli bireylerin de hem sesli yönlendirmeler hem de refakat eşliğinde alan içinde daha rahat ve konforlu bir şekilde gezmelerini sağladıklarını vurguladı.