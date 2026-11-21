Haberler İzmir Hafta sonu İzmir'de nerede kafa dinlenir? İzmir'in huzur rotaları... Hafta sonu İzmir'de nerede kafa dinlenir? İzmir'in huzur rotaları... Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in gürültüsünden kaçıp sadece doğanın sesini dinlemek isteyenler bu rotalara akın ediyor! Şehre bir adım mesafedeki krater gölünden zamanın durduğu o taş köylere kadar hafta sonu ruhunuzu dinlendirecek gizli adresler belli oldu. İşte İzmirlilerin bile az bildiği o sakin kaçış noktaları... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... Hafta sonu İzmir'de kalabalıktan uzaklaşıp nerede kafa dinlesem diye düşünenlere harika bir rehber hazırladık! Karagöl'ün serinliğinden Ildır'ın sakin kıyılarına, Bademli'den Demircili Koyu'na kadar ruhunuza iyi gelecek en dingin rotalar haberimizde...

1. ORMAN & GÖLET SAKİNLİĞİ

Şehirden çok uzaklaşmadan ağaçların ve suyun sesini dinlemek isteyenler için en güçlü duraklar:

Karagöl Tabiat Parkı (Menemen): Yamanlar Dağı eteklerindeki bu krater gölü, çam ağaçları çevresinde yürüyüş yapmak ve kafayı boşaltmak için klasik ama etkili bir kaçış noktası. Not: Virajlı ve yer yer bozuk yollara karşı dikkatli gitmekte fayda var.

Kozak Yaylası (Bergama): Çam ve fıstık ağaçlarının arasındaki serin havası ve sakin köy atmosferiyle özellikle doğa yürüyüşü ve durgunluk arayanlara iyi gelir.