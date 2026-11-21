Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 90 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacak personel alımında lisans ve ön lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. 2026 KPSS 'den en az 65 puan şartının arandığı alımda başvurular belirlenen tarihler arasında şahsen kabul edilecek. Kadın ve erkek adaylar için ayrı kontenjanların ayrıldığı ilana ilişkin başvuru şartları, sınav takvimi ve diğer detaylar belli oldu.

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımlarda, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 9 ve 10'uncu dereceli kadrolara açıktan atama gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 Zabıta Memur başvuru ve sınav duyurusu

HANGİ BÖLÜMLERDEN ZABITA MEMURU ALINACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre 90 kişilik kontenjanın 72'si erkek, 18'i kadın adaylara ayrıldı.

Alım yapılacak bölümler ve kontenjan dağılımı şöyle:

Spor bilimleri alanından 30 zabıta memuru alınacak

Lisans düzeyinde eğitim veren kurumların Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Rekreasyon, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri programlarından mezun olanlar başvurabilecek.

Bu alan için 24 erkek ve 6 kadın kontenjanı bulunuyor.

Kamu yönetimi alanından 30 zabıta memuru alınacak

Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun olan adaylar için 24 erkek ve 6 kadın kontenjanı ayrıldı.

Ön lisans mezunlarından 30 zabıta memuru alınacak

Adalet, Yerel Yönetimler veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilecek. Bu grupta da 24 erkek ve 6 kadın zabıta memuru alınacak.

Lisans mezunlarında KPSS P3, ön lisans mezunlarında ise KPSS P93 puan türü esas alınacak. Bütün kadrolar için 2026 KPSS'den en az 65 puan alınmış olması gerekiyor.