GÜMÜLDÜR MANDALİNA FESTİVALİ'NE NASIL GİDİLİR?

Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale İzmir merkezden toplu taşıma veya özel araçla ulaşmak mümkün. Toplu taşımayı tercih edenler, İZBAN ile Cumaovası Aktarma Merkezi'ne geldikten sonra Gümüldür yönüne hareket eden ESHOT otobüslerini kullanabiliyor.

Cumaovası Aktarma Merkezi'nden hareket eden 776 numaralı Doğanbey hattı ve 775 numaralı Özdere hattı, bölgeye ulaşım için değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor. 778 numaralı Özdere-Ürkmez hattı da güzergâh açısından alternatif oluşturuyor. Yolculuk öncesinde sefer saatleri ve durak bilgileri ESHOT'un resmi internet sitesinden kontrol edilebiliyor.