İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen 9. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, renkli etkinlikleri ve konser programıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. 20 Kasım'da başlayan ve 21 Kasım Cumartesi günü sona erecek festivalde Simge Sağın konserinin yanı sıra mandalina yarışmaları, gastronomi gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çeşitli sahne performansları gerçekleştiriliyor. Peki, Gümüldür Özdere Mandalina Festivali nerede yapılıyor, toplu taşımayla nasıl gidiliyor? İşte detaylar…
GÜMÜLDÜR ÖZDERE MANDALİNA FESTİVALİ NE ZAMAN BİTİYOR?
İzmir'in önemli tarım ve turizm merkezlerinden Menderes'te düzenlenen 9. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, 20 Kasım 2026 Cuma günü başladı.
Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda düzenlenen organizasyon, bölgenin simgesi haline gelen mandalinanın tanıtılmasını, yerel üreticilerin desteklenmesini ve bölgenin kültürel değerlerinin ön plana çıkarılmasını amaçlıyor. İki gün boyunca ziyaretçiler konserlerden yarışmalara, gastronomi gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar pek çok aktiviteye katılabiliyor.
SİMGE SAĞIN KONSERİ VE FESTİVALDEKİ ETKİNLİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Festivalin ilk günü kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, açılış konuşmaları, stant ziyaretleri ve mandalina üreticilerine yönelik yarışmalarla başladı. Günün en çok ilgi gören etkinliklerinden biri ise Simge Sağın konseri oldu.
Festivalin 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ikinci gününde ise gastronomi şovları, halk oyunları gösterileri, çocuklara yönelik mandalina temalı çılgın saç yarışması ve konserler ziyaretçilerle buluşuyor.
GÜMÜLDÜR MANDALİNA FESTİVALİ'NE NASIL GİDİLİR?
Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale İzmir merkezden toplu taşıma veya özel araçla ulaşmak mümkün. Toplu taşımayı tercih edenler, İZBAN ile Cumaovası Aktarma Merkezi'ne geldikten sonra Gümüldür yönüne hareket eden ESHOT otobüslerini kullanabiliyor.
Cumaovası Aktarma Merkezi'nden hareket eden 776 numaralı Doğanbey hattı ve 775 numaralı Özdere hattı, bölgeye ulaşım için değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor. 778 numaralı Özdere-Ürkmez hattı da güzergâh açısından alternatif oluşturuyor. Yolculuk öncesinde sefer saatleri ve durak bilgileri ESHOT'un resmi internet sitesinden kontrol edilebiliyor.