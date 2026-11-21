İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. 22 Kasım 2026 Pazar günü GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri uygulanacak.

Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde günün ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kesinti programının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yaşadıkları ilçede elektriklerin ne zaman kesileceğini ve ne zaman yeniden geleceğini araştırmaya başladı. İşte 22 Kasım İzmir elektrik kesintisi programı...



ALİAĞA / İZMİR



10:00 - 16:00

Şakran Hasbi Efendi

Şakran Sayfiye