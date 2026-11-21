İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. 22 Kasım 2026 Pazar günü GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri uygulanacak.
Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde günün ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kesinti programının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yaşadıkları ilçede elektriklerin ne zaman kesileceğini ve ne zaman yeniden geleceğini araştırmaya başladı. İşte 22 Kasım İzmir elektrik kesintisi programı...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Şakran Hasbi Efendi
Şakran Sayfiye
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 17:30
Aydoğdu
Suludere
10:00 - 16:00
Arkacılar
Çömlekçi
Karaburç
Şemsiler
Suludere
Umurcalı
Yeniköy
MENEMEN / İZMİR
10:00 - 16:00
Ahıhıdır
Camiikebir
Çavuş
Musabey
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:30 - 15:30
Emmioğlu
Umurbey
09:00 - 17:00
Bucak
Cevizalan
Gerçekli
Kutlubeyler
Üçkonak
09:15 - 17:15
Günlüce
İnönü
Kuvvetli
Mursallı
Yeniceköy
TORBALI / İZMİR
01:00 - 02:00
Ayrancılar
Demirci
Fevzi Çakmak
Pancar
Yeşilköy
Yoğurtçular
URLA / İZMİR
09:00 - 17:00
Altıntaş
İçmeler
Kuşçular
Özbek
Rüstem
Sıra
Torasan
09:00 - 17:00
Altıntaş
Yaka
09:30 - 15:30
Camiatik
Hacı İsa
Naipli
Yelaltı
Yeni
Yenikent
BUCA / İZMİR
01:00 - 02:00
Karacaağaç
MENDERES / İZMİR
01:00 - 02:00
Oğlananası Atatürk
09:00 - 17:00
Keler
Şaşal