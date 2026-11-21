İzmir ile Kosova arasındaki tarihsel, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla İzmir'de Kosova Günleri düzenlendi. Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada programı ikili ilişkilerin gelişmesi için önemli bulduğunu söyledi.

İlişkilerin daha da kökleşmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Elban, "Bunun için de yerel yönetimlerin kardeşçe ilişkileri, iş insanlarının karşılıklı yatırımları ve diğer birçok alanda yapılacak çalışmalarla, öğrenci değişimleri ve öğrencilerin iki ülkede alacakları eğitimlerle bu işin çok daha gelişeceğini ve kökleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu. Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da organizasyonun ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İzmir'in kültürel açıdan çok zengin bir şehir olduğunu dile getirerek, her iki ülkenin ve ülkelerdeki şehirlerin kalkınmasına katkıda bulunacak işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla nisan ayında Kosova'da İzmir'i tanıtan bir etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi. İzmir'de Kosova Günlerinin ikinci ve son gününde Kosova'nın kültürü, sanatı ve gastronomisi İzmirlilerle buluşacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Kosova şehirlerinin tanıtımı yapılacak, iki ülkenin mutfaklarından lezzetler sunulacak. Halk oyunları gösterileri ve konserlerde İzmirli ve Kosovalı sanatçılar aynı sahneyi paylaşacak.