İzmir haberleri... İzmir'in en sevilen ilçesi neresi? Bu soru kent sakinleri ve İzmir'e yerleşmeyi düşünenler arasında sık sık gündeme geliyor. Ege'nin kendine has yaşam kültürünü modern şehir hayatıyla buluşturan Karşıyaka ise bu sorunun en güçlü cevaplarından biri olarak öne çıkıyor. Günün her saatinde hareketliliğini koruyan sokakları, deniz manzaralı sahili ve sosyal yaşam seçenekleriyle Karşıyaka, İzmir'in en popüler ilçeleri arasındaki yerini koruyor.