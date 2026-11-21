Sonbahar ve kış aylarının sevilen meyvelerinden ayva, İzmirli annelerin ellerinde nefis bir tatlıya dönüşüyor. Özellikle evlerinde çocuklarına ve misafirlerine doğal, lezzetli tatlılar hazırlamak isteyen annelerin tercih ettiği ayva tatlısı, görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Az malzemeyle kolayca hazırlanan, şerbetini içine çeken ve lokum gibi yumuşayan ayva tatlısı, bir kez tadanın tekrar yemek istediği lezzetlerden biri oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, herkesin severek yiyeceği ayva tatlısının püf noktaları ve yapılışı...
İZMİRLİ ANNELERİN MUTFAĞINDAN GELENEKSEL AYVA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 adet orta boy ayva
6 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı su
1 adet çubuk tarçın
5-6 adet karanfil
Yarım limonun suyu
Ayvaların çekirdekleri
Servis için kaymak veya ceviz içi
EVDE LOKUM GİBİ AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?
İlk olarak ayvaları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Ortadan ikiye bölerek çekirdek yataklarını çıkarın. Ayvaların kararmaması için limonlu suda bekletin. Çıkardığınız ayva çekirdeklerini ise kesinlikle atmayın. Çünkü tatlıya o güzel kırmızı rengini vermeye yardımcı olacaklar.
Ayvaları geniş bir tencereye veya fırın kabına çukur kısımları yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Her bir ayvanın üzerine birer yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından suyu, tarçını, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika pişirin. Ayvalar yumuşayıp şerbet koyulaşmaya başladığında tatlınız hazır demektir. Daha koyu ve güzel bir renk elde etmek için pişirme süresince ayvaları kendi şerbetiyle ara sıra ıslatabilirsiniz.
Pişen ayvaları oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin. Ardından servis tabağına alarak üzerine kendi şerbetinden gezdirin.
HERKESİN BAYILARAK YEDİĞİ AYVA TATLISININ PÜF NOKTASI
İzmirli annelerin mutfaklarında sıkça tercih ettiği bu lezzetin en önemli püf noktası, ayvaları acele etmeden kısık ateşte pişirmek. Böylece ayvalar hem yumuşacık oluyor hem de şerbetini içine çekerek lezzetini artırıyor.
Ayva çekirdeklerini pişirme sırasında kullanmak tatlının renginin güzelleşmesine yardımcı oluyor. Şeker miktarını ise ayvanın doğal tatlılığına göre ayarlayabilirsiniz.