İzmirli annelerin gizli tatlı tarifi! Çocuklar da misafirler de bu tatlıya bayılıyor: Görüntüsü ayrı, lezzeti ayrı güzel

Sonbahar ve kış aylarının sevilen meyvelerinden ayva, İzmirli annelerin ellerinde nefis bir tatlıya dönüşüyor. Özellikle evlerinde çocuklarına ve misafirlerine doğal, lezzetli tatlılar hazırlamak isteyen annelerin tercih ettiği ayva tatlısı , görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Az malzemeyle kolayca hazırlanan, şerbetini içine çeken ve lokum gibi yumuşayan ayva tatlısı, bir kez tadanın tekrar yemek istediği lezzetlerden biri oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, herkesin severek yiyeceği ayva tatlısının püf noktaları ve yapılışı...

Servis için kaymak veya ceviz içi

EVDE LOKUM GİBİ AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak ayvaları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Ortadan ikiye bölerek çekirdek yataklarını çıkarın. Ayvaların kararmaması için limonlu suda bekletin. Çıkardığınız ayva çekirdeklerini ise kesinlikle atmayın. Çünkü tatlıya o güzel kırmızı rengini vermeye yardımcı olacaklar.

Ayvaları geniş bir tencereye veya fırın kabına çukur kısımları yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Her bir ayvanın üzerine birer yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından suyu, tarçını, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini ilave edin.