KARŞIYAKA

08.30 - 11.00: Yalı (1671, 6429, 6436, 6476/1, 6476/4, 6493, 6494, 6494/1, 6496. sokaklar ve İdil Biret Caddesi).



KEMALPAŞA

10.00 - 16.00: Mehmet Akif Ersoy (178–241/5 arası sokaklar, Atatürk Bulvarı, Doktor Ali Karaman, İnönü ve Öğretmen Tahir Tunca caddeleri), Soğukpınar (259–332/2 arası sokaklar, Armutlu, İnönü caddeleri ve İsmet İnönü Çıkmaz Sokak).



KONAK

01.00 - 01.15: Güney (1142–1151 arası sokaklar, 1433, 2201/1. sokaklar, Gaziler ve Gürçeşme caddeleri), Hilal (1210–1235 arası sokaklar, Gaziler ve İşçiler caddeleri), Yenidoğan, Yenişehir (1145–1245 arası sokaklar, Gaziler ve İşçiler caddeleri).

10.00 - 13.00: Hilal.

13.00 - 13.15: Güney, Hilal, Yenidoğan ve Yenişehir mahallelerinin belirtilen cadde ve sokakları.



MENDERES

01.00 - 02.00: Oğlananası Atatürk (6424. Sokak ve Eski Aydın Caddesi).

MENEMEN

10.00 - 16.00: Uğur Mumcu (1250–1343 arası sokaklar, Gaffar Okkan ve Manisa Asfaltı caddeleri), Yahşelli (6301–6333 arası sokaklar).

13.00 - 16.00: İncirli Pınar (101–137 arası sokaklar ve Vali Kutlu Aktaş Caddesi), Kemal Atatürk (7805. Sokak).



NARLIDERE

13.00 - 14.00: Çatalkaya (Ali Özütemiz, Edipbey, Emekçiler, Leylak, Namık Kemal, Şengül, Zambak sokakları, Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan Parkı İçi Yolu ile Mithatpaşa ve Yıldırım Kemal caddeleri), Huzur (Yıldırım Kemal Caddesi).

14.00 - 15.00: 2. İnönü (Altınvadi Caddesi).

15.30 - 16.30: Çamtepe (9 Eylül Caddesi ve Düzgün Baba Sokak).

16.30 - 17.30: Yenikale (İsmail Cem Sokak).



ÖDEMİŞ

09.00 - 17.00: Birgi, Bucak, Cevizalan, Gerçekli, Kutlubeyler ve Üçkonak mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri.

10.00 - 16.00: Zafer (1317–1394 arası sokaklar, Şehit Ramazan Bulut Sokak ve Şehit Turan Emeksiz Caddesi).

10.15 - 16.15: Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1326–1394 arası sokaklar, Ortaç Sokak, Şehit Erdal Bodur ve Şehit Turan Emeksiz caddeleri).

10.00 - 18.00: Büyükavulcuk ve Yolüstü.