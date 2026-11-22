İzmir genelinde kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve saat aralıkları şu şekilde açıklandı:
BALÇOVA
08.00 - 09.00: Korutürk (Açelya, Canan, Çalı, Çevre, Eğitmen, Kamelya, Karadut, Kayın, Mazı, Meşe, Ortanca, Seymen, Sinem, Yasemin sokakları ile Çağdaş ve Mithatpaşa caddeleri).
09.00 - 10.00: Onur (2. Hayıt, Akasya, Atlas, Böğürtlen, Ceyhan, Çiğdem, Çimen, Dalya, Defne, Eren, Fulya, İnci, Karanfil, Lale, Limon, Mandalin, Mine, Portakal, Sümbül, Yeşilçam, Zümrüt sokakları ve Ata Caddesi).
11.00 - 12.00: Bahçelerarası (İdil Sokak ve Mithatpaşa Caddesi).
12.00 - 13.00: İnciraltı (İnciraltı Caddesi, Muhtar, Sandal ve Seher sokakları).
BAYINDIR
09.00 - 16.00: Arıkbaşı (4 Eylül, Akçam, Arıkbaşı Cami, Arıkbaşı Cumhuriyet, Arıkbaşı Hürriyet, Bahar, Göçmen, Hürriyet1, İmamevi, İstasyon Yolu, Okul, Sevgi Yolu, Yeşilçam sokakları, Şehitlik Küme Evleri ile Arıkbaşı ve Canlı İstasyon caddeleri), Çiftçigediği ve Mektep.
BAYRAKLI
10.00 - 16.00: Emek (1844/2, 1844/3, 1844/5, 1844/6, 7297/1, 7297/2. sokaklar, Barış Caddesi ve Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak).
BERGAMA
09.30 - 17.30: Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri).
BEYDAĞ
09.30 - 17.30: Eğridere (Buse ve Çamcılar sokakları, Derin Küme Evleri, Eğridere Köyü İç Yol ve Patika), Yeşiltepe (Derin Küme Evleri).
BORNOVA
09.30 - 15.30: Kazımdirik (408, 408/1, 409, 410. sokaklar ve Fatih Caddesi).
BUCA
01.00 - 02.00: Karacaağaç (4022. Sokak, Meşelik Yolu Sokak, Yolüstü Mevkii Sokak ve Yolüstü Sokak).
09.00 - 17.00: 29 Ekim (2131–2256/1 arası sokaklar, Arazi İçi Sokak, Atatürk Caddesi, Orta Tepe Sokak ve Şehit Er Arif Serçe Sokak).
DİKİLİ
10.00 - 17.00: Bademli, Çandarlı (165–174 arası sokaklar, 1032–1068 arası sokaklar, Bimeyko 1–84 arası sokaklar, Denizkabuğu 1–3. sokaklar, Denizköy Çandarlı Yolu Sokak, Eyko 26–127 arası sokaklar, İlkyankı 1–5. sokaklar ve Mavikum Sokak), Denizköy (Bimeyko 8 ve 39. sokaklar, Denizköy 1–37 arası sokaklar, Denizköy Atatürk Caddesi, Denizköy Çandarlı Yolu Sokak, Denizköy Cumhuriyet Caddesi, Esyer ve Gama sokakları).
GÜZELBAHÇE
00.00 - 00.15: Yalı (99–362 arası sokaklar, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, Abdullah Baydar, Mithatpaşa ve Seferihisar caddeleri).
09.30 - 10.30: Yalı (99–212 arası sokaklar ve Mithatpaşa Caddesi).
10.30 - 10.45: Yalı (99–362 arası sokaklar, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, Abdullah Baydar, Mithatpaşa ve Seferihisar caddeleri).
KARABURUN
09.00 - 17.00: Anbarseki (3178. Sokak, Ambarseki Yolu Sokak, Anbarseki Köyü İç Yolu, Anbarseki Küme Evleri ve Karaburun Caddesi).
KARŞIYAKA
08.30 - 11.00: Yalı (1671, 6429, 6436, 6476/1, 6476/4, 6493, 6494, 6494/1, 6496. sokaklar ve İdil Biret Caddesi).
KEMALPAŞA
10.00 - 16.00: Mehmet Akif Ersoy (178–241/5 arası sokaklar, Atatürk Bulvarı, Doktor Ali Karaman, İnönü ve Öğretmen Tahir Tunca caddeleri), Soğukpınar (259–332/2 arası sokaklar, Armutlu, İnönü caddeleri ve İsmet İnönü Çıkmaz Sokak).
KONAK
01.00 - 01.15: Güney (1142–1151 arası sokaklar, 1433, 2201/1. sokaklar, Gaziler ve Gürçeşme caddeleri), Hilal (1210–1235 arası sokaklar, Gaziler ve İşçiler caddeleri), Yenidoğan, Yenişehir (1145–1245 arası sokaklar, Gaziler ve İşçiler caddeleri).
10.00 - 13.00: Hilal.
13.00 - 13.15: Güney, Hilal, Yenidoğan ve Yenişehir mahallelerinin belirtilen cadde ve sokakları.
MENDERES
01.00 - 02.00: Oğlananası Atatürk (6424. Sokak ve Eski Aydın Caddesi).
MENEMEN
10.00 - 16.00: Uğur Mumcu (1250–1343 arası sokaklar, Gaffar Okkan ve Manisa Asfaltı caddeleri), Yahşelli (6301–6333 arası sokaklar).
13.00 - 16.00: İncirli Pınar (101–137 arası sokaklar ve Vali Kutlu Aktaş Caddesi), Kemal Atatürk (7805. Sokak).
NARLIDERE
13.00 - 14.00: Çatalkaya (Ali Özütemiz, Edipbey, Emekçiler, Leylak, Namık Kemal, Şengül, Zambak sokakları, Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan Parkı İçi Yolu ile Mithatpaşa ve Yıldırım Kemal caddeleri), Huzur (Yıldırım Kemal Caddesi).
14.00 - 15.00: 2. İnönü (Altınvadi Caddesi).
15.30 - 16.30: Çamtepe (9 Eylül Caddesi ve Düzgün Baba Sokak).
16.30 - 17.30: Yenikale (İsmail Cem Sokak).
ÖDEMİŞ
09.00 - 17.00: Birgi, Bucak, Cevizalan, Gerçekli, Kutlubeyler ve Üçkonak mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri.
10.00 - 16.00: Zafer (1317–1394 arası sokaklar, Şehit Ramazan Bulut Sokak ve Şehit Turan Emeksiz Caddesi).
10.15 - 16.15: Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1326–1394 arası sokaklar, Ortaç Sokak, Şehit Erdal Bodur ve Şehit Turan Emeksiz caddeleri).
10.00 - 18.00: Büyükavulcuk ve Yolüstü.
SEFERİHİSAR
09.30 - 17.30: Beyler (8001–8022 arası sokaklar, Alanbağ ve Geyikler küme evleri, Beyler Köyü İç Yolu, Eğridere ve Kavakçayı caddeleri), Çolak İbrahim Bey (Eğridere Caddesi) ve Turabiye.
TİRE
09.00 - 17.00: Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri ve Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri ve Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri).
TORBALI
01.00 - 02.00: Ayrancılar, Demirci, Fevzi Çakmak, İnönü, İstiklal, Kazım Karabekir, Kuşçuburun, Pancar, Torbalı, Türkmenköy, Yazıbaşı, Yeşilköy ve Yoğurtçular mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri.