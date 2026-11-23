İZMİR'DE jandarma ve polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik operasyonlarında, haklarında toplam 45 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Bergama'da JASAT ekipleri, kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan R.Ş.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. Konak'ta ise polis ekipleri, hırsızlık suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan 55 yaşındaki H.D.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.