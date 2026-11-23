İZMİR Bakırçay Üniversitesi ve Bergama Belediyesi iş birliğiyle "Şehir ve Hafıza" temasıyla düzenlenen 8. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Bergama'da yapılan oturumlar ve kültürel gezilerle tamamlandı. Üniversitenin Seyrek Yerleşkesi'nde başlayan kongrenin son gün oturumları, Bergama Belediyesi Haluk Elbe Konferans Salonu'nda yapıldı. Akademisyenleri, şehir tarihi araştırmacılarını ve yazarları bir araya getiren kongrede, kentlerin tarihi birikimi, kültürel mirası ve toplumsal hafızası ele alındı.

ÇOK KATMANLI GEÇMİŞ

OTURUMLARDA; Bizans'tan Osmanlı'ya Bergama, kent hafızasında gündelik yaşamın dönüşümü, şehrin çok katmanlı tarihi geçmişi ve Batılı seyyahların gözünden 19. yüzyıl Bergama'sı tarihi belgeler ışığında değerlendirildi. Programda Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Kala ve Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Karcı birer konuşma yaptı.