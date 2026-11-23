İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BAYINDIR PINARLI 23.11.2026 saat 08:19 ile 10:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 23.11.2026 saat 08:03 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK YUKARI 23.11.2026 saat 09:23 ile 11:23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTAY, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, SAKARYA, SÜVARİ, TUZCU, ÜLKÜ, YENİ 23.11.2026 saat 09:11 ile 12:11 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, YEŞİL PINAR 23.11.2026 saat 08:18 ile 11:19 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE 23.11.2026 saat 08:40 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR BEYLER 23.11.2026 saat 09:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KARAKUYU, ORTAKÖY 23.11.2026 saat 09:43 ile 12:43 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ 23.11.2026 saat 09:31 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.