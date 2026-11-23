İzmirim Kart Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle indirimli Öğretmen Kart uygulamasından yararlanabilecek gruplar genişletildi. Yeni düzenleme kapsamında daha önce uygulamanın dışında kalan bazı eğitim çalışanları da indirimli toplu ulaşım hakkına kavuştu.