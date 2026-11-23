İzmirim Kart Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle indirimli Öğretmen Kart uygulamasından yararlanabilecek gruplar genişletildi. Yeni düzenleme kapsamında daha önce uygulamanın dışında kalan bazı eğitim çalışanları da indirimli toplu ulaşım hakkına kavuştu.
Yeni düzenlemeye göre aşağıdaki gruplar indirimli Öğretmen Kart alabilecek:
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurslarında görev yapan öğretmenler,
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev yapan ücretli öğretmenler,
Yükseköğretim kurumlarında fiilen görev yapan öğretim üyeleri,
Üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri,
Üniversitelerde çalışan araştırma görevlileri.
İZMİRİM KART ÖĞRETMEN KART BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Yeni düzenleme kapsamında indirimli Öğretmen Kart almak isteyenler, başvurularını İzmirim Kart başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek.
Başvurular 16 Kasım 2026 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlandı.
Başvuru sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor:
Görev durumunu gösteren, Millî Eğitim Bakanlığı sisteminden alınmış (MEBBİS) kurum veya müdürlük onaylı güncel belge,
Kimlik belgesi,
Bir adet güncel fotoğraf.