Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında, Bornova ilçesi Zafer Mahallesi'nde dün çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan araçta ve şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda ilaç yapımında kullanılan 24 kilo 250 gram pregabalin ham maddesi, 2 bin boş kapsül ve uyuşturucu hap basımında kullanılan plastik aparatlar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün 'silahla tehdit', 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.