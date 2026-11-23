İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent genelinde farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Bu kapsamda bilgilendirme ve stant çalışmalarının yanı sıra "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede İzmir İş Birliği Buluşması" ve "Ayrımcılığa Karşı Sinema" programları gerçekleştirilecek. "Bir Durak, Bir Gerçek" adlı kampanya kapsamında 25-30 Kasım tarihlerinde ESHOT otobüsleri ile metro ve tramvay istasyonlarına şiddetin farklı türlerine dikkat çeken afişler asılacak. Afişlerdeki QR kodlarla kadınların destek mekanizmalarına erişimi sağlanacak. 25 Kasım'da saat 13.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek iş birliği buluşmasının yanı sıra zumba performansları ve Kadın Dayanışma Merkezleri stantları da yer alacak. Etkinliklerin bu yılki sloganı ise "Bir Aradayız" olarak belirlendi.