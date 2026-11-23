İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, konaklama tesislerinde yangın güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler; otel, pansiyon ve butik otellerde yangın merdivenleri, kaçış yolları, alarm ve acil aydınlatma sistemlerini incelerken alınan önlemlerin korunup korunmadığını da kontrol ediyor. İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme Şube Müdürü Emrullah Sarıkaya, İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekerek konaklama tesislerinde yangın güvenliğinin büyük önem taşıdığını söyledi. Denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak sürdürüldüğünü belirten Sarıkaya, "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruların ardından işletmelerde alınması gereken yangın önlemlerini belirliyoruz. 2026 yılında toplam 5 bin 469 denetim gerçekleştirdik.

VATANDAŞLARA UYARI

Bu denetimlerin 612'sini konaklama tesislerine yönelik yaptık. Bunlardan 341'i gerekli önlemleri yerine getirerek raporlarını aldı. Gerekli şartları sağlayamayan işletmelerle ilgili ise faaliyetlerinin durdurulması amacıyla ilçe belediyelerine bildirimde bulunduk" dedi. Sarıkaya, konaklama tesislerinde yangın güvenliğinin sağlanması için yangın merdivenleri, kaçış yolları, acil aydınlatma, alarm ve duman tahliye sistemlerinin eksiksiz ve çalışır durumda tutulması gerektiğini vurguladı. Özellikle alan kazanmak veya estetik görünüm sağlamak amacıyla kaçış yollarının kapatılmasının hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Sarıkaya, otel işletmelerine düzenli bakım ve denetim çağrısı yaptı, vatandaşlara ise konaklayacakları tesislerin yangın güvenliği belgelerini e-Devlet veya Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri önerildi