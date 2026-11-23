İZMİR'İN Tire ilçesinde yaşayan Ertuğrul Kara 10 yaşında kitap yazdı. Çocuk yazarın kitabı 'Bilgi Ağacı Yayınları' tarafından yayımlanarak okuyucularla buluştu. Yazmayı çok sevdiğini belirten Kara, yazarlık dünyasına adım attığı "Mafaajan: Kardeşliğin Gücü" adlı kitabını henüz 8 yaşında yazmaya başladığını ve eseri kitabın basılma aşaması dahil iki yılda tamamlayabildiğini ifade etti. Özellikle yaşıtlarının ilgisini çeken kitap okurlardan büyük ilgi topladı. Küçük yaşlardan itibaren kitap okumaya büyük ilgi duyan genç yazar, ailesinin ve sınıf öğretmeni İrfan Mutluer'in desteğiyle kitap yazmaya başladığını kaydederek, "Kitabımın beğenilmesi beni çok mutlu etti. Yazmanın yanı sıra piyano çalmayı seviyorum. Tekvando sporu ise başka bir ilgi alanım. En büyük hayalim büyüyünce çocuk doktoru ve pediatri profesörü olmak. Yeni kitaplar yazmaya okulumu ve derslerimi aksatmadan devam edeceğim" diye konuştu.