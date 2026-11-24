Doğal güzellikleriyle her mevsim görsel şölen sunan Aydın, sonbahar renklerine büründü. Aydın dağlarında asırlık ağaçlar ve ormanların oluşturduğu manzara ise sonbaharla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonları da fotoğraf karelerine yansıdı. Aydın ile İzmir arasında kalan ve kestane, ceviz, kiraz, kavak ağaçlarına ev sahipliği yapan yaylalar da sonbahardan nasibini aldı.