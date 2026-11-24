Haberler İzmir İzmir Büyükşehir’den Bostanlı’ya kış sezonu için buz pisti İzmir Büyükşehir’den Bostanlı’ya kış sezonu için buz pisti İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı’da bulunan tenis kortlarından ikisini aralık, ocak ve şubat aylarında geçici buz pistine dönüştürecek. Böylece çocuklar, gençler ve aileler için alternatif bir sportif ve sosyal aktivite alanı oluşturulacak. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporu her yaştan yurttaşa ulaştırma çalışmaları kapsamında Bornova Âşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda sunduğu hizmeti Bostanlı'ya taşıyor. Karşıyaka'nın kıyı kesiminde, Yasemin Kafe'nin yanındaki tenis kortlarından ikisi 2026-2027 kış sezonunda buz pisti olarak hizmet verecek. Kış koşulları nedeniyle tenis kortlarının kullanım oranının yüzde 20 seviyelerine kadar düşmesi ve geçen yıl buz pistine gösterilen yoğun ilgi, uygulamanın bu sezon da sürdürülmesinde etkili oldu.





İKİ KORT TENİS, İKİ KORT BUZ PATENİ İÇİN KULLANILACAK

Uygulama kapsamında tenis faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için dört kortun tamamı buz pistine dönüştürülmeyecek. İki kort tenis, diğer iki kort ise buz pateni faaliyetleri için kullanılacak. Böylece tenis sporunun sürdürülmesi sağlanırken kış aylarında kullanım yoğunluğu azalan tesis alanı farklı sportif etkinliklerle değerlendirilecek. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından buz pistinin 1 Aralık 2026'da hizmete açılması hedefleniyor. Şubat ayı sonunda uygulama sona erecek ve iki kort yeniden tenis kullanımına sunulacak.