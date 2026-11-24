İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporu her yaştan yurttaşa ulaştırma çalışmaları kapsamında Bornova Âşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda sunduğu hizmeti Bostanlı'ya taşıyor. Karşıyaka'nın kıyı kesiminde, Yasemin Kafe'nin yanındaki tenis kortlarından ikisi 2026-2027 kış sezonunda buz pisti olarak hizmet verecek. Kış koşulları nedeniyle tenis kortlarının kullanım oranının yüzde 20 seviyelerine kadar düşmesi ve geçen yıl buz pistine gösterilen yoğun ilgi, uygulamanın bu sezon da sürdürülmesinde etkili oldu.
İKİ KORT TENİS, İKİ KORT BUZ PATENİ İÇİN KULLANILACAK
Uygulama kapsamında tenis faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için dört kortun tamamı buz pistine dönüştürülmeyecek. İki kort tenis, diğer iki kort ise buz pateni faaliyetleri için kullanılacak. Böylece tenis sporunun sürdürülmesi sağlanırken kış aylarında kullanım yoğunluğu azalan tesis alanı farklı sportif etkinliklerle değerlendirilecek. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından buz pistinin 1 Aralık 2026'da hizmete açılması hedefleniyor. Şubat ayı sonunda uygulama sona erecek ve iki kort yeniden tenis kullanımına sunulacak.
VERİMLİ KULLANILMASI AMAÇLANIYOR
İzmir'de kış aylarında etkili olan yağış, rüzgâr ve düşük hava sıcaklıkları, açık tenis kortlarının kullanımını olumsuz etkiliyor. Bu koşullar nedeniyle kortların kullanım oranının yaklaşık yüzde 20 seviyelerine kadar düştüğü değerlendiriliyor. Buz pisti uygulamasıyla mevcut tesis alanının daha verimli kullanılması ve farklı yaş gruplarındaki yurttaşlara alternatif sportif ve sosyal aktivite olanağı sunulması amaçlanıyor.
GEÇEN SEZON 25 BİN 382 BİLETLİ KULLANIM GERÇEKLEŞTİ
Bostanlı'daki buz pisti uygulaması, 2025-2026 kış sezonunda da Grand Plaza Gıda Turizm AŞ tarafından hayata geçirilmişti. İki tenis kortunun geçici olarak buz pistine dönüştürüldüğü uygulama, 12 Aralık 2025-15 Şubat 2026 tarihleri arasında 66 gün boyunca hizmet verdi. Bu sürede 25 bin 382 biletli kullanım gerçekleşti. Özellikle Karşıyaka ve çevre ilçelerde yaşayan yurttaşlardan yoğun ilgi gören uygulama, çocukların ve gençlerin buz pateniyle tanışmasına, ailelerin birlikte vakit geçirmesine ve kış aylarında alternatif sportif ve sosyal etkinliklere katılmasına katkı sağladı.